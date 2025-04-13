Официально: Red Magic 10 Air получит ёмкий аккумулятор

Бренд Red Magic раскрыл новые подробности о смартфоне Red Magic 10 Air, который будет официально представлен уже 16 апреля в Китае. Итак, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку 80-Вт проводной быстрой зарядки и корпус толщиной 7,85 мм. Также аппарат оснастят экраном с интегрированной фронтальной камеры и соотношением дисплея к корпусу 93,7%, а также линейным двигателем оси X. Ранее стало известно о наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, графическим адаптером Adreno 750 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, оперативной памяти стандарта LPDDR5X, флеш-памяти UFS4.0 и сдвоенной основной камеры.