Официально: Red Magic 10 Air получит процессор Snapdragon 8 Gen 3

Бренд Red Magic объявил, что грядущий смартфон Red Magic 10 Air будет основан на производительной 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c тактовой частотой до 3,3 ГГц и отдельном фирменном процессоре Red Core R3. В популярном бенчмарке AnTuTu смартфон набирает более 2,4 миллиона баллов.

Также устройству приписывают наличие ОЗУ LPDDR5X, флеш-памяти UFS 4.0, корпуса толщиной 7,85 мм, огромного 6,8-дюймового OLED-дисплея с разрешением 1,5K, подэкранной селфи-камеры, аккумулятора ёмкостью 6000 мАч и поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки.