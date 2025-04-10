Официально: Red Magic 10 Air получит процессор Snapdragon 8 Gen 3

Бренд Red Magic объявил, что грядущий смартфон Red Magic 10 Air будет основан на производительной 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c тактовой частотой до 3,3 ГГц и отдельном фирменном процессоре Red Core R3. В популярном бенчмарке AnTuTu смартфон набирает более 2,4 миллиона баллов.

Также устройству приписывают наличие ОЗУ LPDDR5X, флеш-памяти UFS 4.0, корпуса толщиной 7,85 мм, огромного 6,8-дюймового OLED-дисплея с разрешением 1,5K, подэкранной селфи-камеры, аккумулятора ёмкостью 6000 мАч и поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки.
Опубликованы новые тизеры CMF Phone 2…
Бренд CMF by Nothing опубликовал новые изображения, посвященные грядущему смартфону CMF Phone 2. Производ…
Samsung Galaxy S25 оценен в 800 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy S25, которая основана на 3-нанометровой …
Смартфон OPPO A5 Pro 4G оценен в 200 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A5 Pro (4G), которая основана на 11-нанометровой о…
Официально: Infinix Note 50x 5G готов к выходу…
Компания Infinix объявила, что 27 марта будет представлен смартфон Note 50x 5G, который присоединится к р…
Инсайдер раскрыл параметры REDMI Turbo 4 Pro…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне REDMI Turbo 4 Pro, который еще…
Realme P3 Ultra 5G получит батарею на 6000 мАч…
Компания Realme объявила, что презентация смартфона Realme P3 Ultra 5G состоится 19 марта в Индии. Произв…
Apple избежала крупного штрафа за рекламу Safari…
Сегодня информационное издание Reuters сообщило, что компания Apple не будет оштрафована в рамках Акта о …
OPPO Find X8 Ultra оценен в 910 долларов …
Компания OPPO объявила цену представленного сегодня флагманского камерофона Find X8 Ultra. Новинка обойде…
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Правильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6TПравильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6T
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor