Официально: Red Magic 10S Pro получит батарею на 7500 мАч

Компания Red Magic раскрыла первые подробности о смартфоне Red Magic 10S Pro, официальная презентация которого запланирована на 26 мая. Итак, производитель подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 7500 мАч, поддержки 120-Вт быстрой проводной зарядки Вт, технологии обходной зарядки и разогнанного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version с тактовой частотой до 4,47 ГГц.

Напомним, что выпущенный в прошлом году Red Magic 10 Pro оснащается флагманской 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 6,85-дюймовым OLED-дисплеем BOE Q9+ с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки.