Официально: Red Magic 10S Pro получит батарею на 7500 мАч

Компания Red Magic раскрыла первые подробности о смартфоне Red Magic 10S Pro, официальная презентация которого запланирована на 26 мая. Итак, производитель подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 7500 мАч, поддержки 120-Вт быстрой проводной зарядки Вт, технологии обходной зарядки и разогнанного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version с тактовой частотой до 4,47 ГГц.

Напомним, что выпущенный в прошлом году Red Magic 10 Pro оснащается флагманской 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 6,85-дюймовым OLED-дисплеем BOE Q9+ с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки.
Концептуальный смартфон Realme GT 10000 mAh показали на фото…
Китайские источники опубликовали фотографии и подробности о концептуальном смартфоне Realme с аккумулятор…
iPhone вскоре получит сквозное шифрование с Android…
iPhone и Android вскоре получат поддержку сквозного шифрования (E2EE) в RCS-сообщениях благодаря обновлён…
iPhone всё же подорожает в ближайшем будущем…
Компания Apple, вопреки ожиданиям, может столкнуться с пошлинами на ввоз своей продукции в США. Изначальн…
OnePlus 13T будет похож на Xiaomi Mi 11 Lite…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о дизайне компактного смартфона OneP…
OnePlus 13T показали на рендере …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первым изображением смартфона OnePlus 13T, официальн…
Motorola Edge 60 Fusion получит защиту от воды …
Авторитетный информатор Абхишек Ядав раскрыл подробности о смартфоне Motorola Edge 60 Fusion, официальный…
Представлены беспроводные наушники Denon AH-C500W…
Компания Denon пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью AH-C500W, которая появилась в продаже…
Смартфон Realme GT7 появился в продаже …
Компания Realme дала старт китайским продажам смартфона Realme GT7, который был представлен несколько дне…
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor