Официально: Red Magic 12 Pro+ получит Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Компания Red Magic официально подтвердила наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в флагманском смартфоне Red Magic 12 Pro+. Также производитель опубликовал новые изображения грядущей новинки, которые демонстрируют изменения в дизайне. Смартфон станет тоньше и легче предыдущего поколения, а ширина рамки вокруг экрана уменьшится с 1,25 до 0,96 мм. Также сохранится одна из особенностей серии – спрятанная под дисплей фронтальная камера. Официальная презентация Red Magic 12 Pro+ ожидается в следующем месяце. Что касается Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, то первым новый процессор получит флагман Xiaomi 18 Pro Max.