\

Официально: Red Magic 12 Pro+ получит Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Компания Red Magic официально подтвердила наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в флагманском смартфоне Red Magic 12 Pro+. Также производитель опубликовал новые изображения грядущей новинки, которые демонстрируют изменения в дизайне. Смартфон станет тоньше и легче предыдущего поколения, а ширина рамки вокруг экрана уменьшится с 1,25 до 0,96 мм. Также сохранится одна из особенностей серии – спрятанная под дисплей фронтальная камера. Официальная презентация Red Magic 12 Pro+ ожидается в следующем месяце. Что касается Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, то первым новый процессор получит флагман Xiaomi 18 Pro Max.

iPhone Duo получил заметную складку на экране …
Одна из главных интриг первого складного смартфона Apple заключалась в том, смогут ли купертиновцы сделат…
REDMI K100 Pro Max оценили в 665 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI K100 Pro Max, которая базируется на флагма…
Смартфон Nothing Phone 4b получит батарею на 5400 мАч…
Авторитетный информатор Йогеш Брар опубликовал параметры среднебюджетного смартфона Nothing Phone (4b), к…
Новый смартфон серии iQOO Neo получит защиту от воды …
Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что уже в августе будет представлен новый смартфон…
HUAWEI Nova 16 SE получит аккумулятор на 8500 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл некоторые характеристики смартфона HUAWEI Nova 16 SE…
Redmi Turbo 6 Max показали на рендере …
Профильное издание NokiaPowerUser опубликовали качественное изображение и подробности о параметрах смартф…
Samsung Galaxy A08 4G получит АБК на 6000 мАч …
В базе данных американского регулятора FCC обнаружились подробности о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy …
Смартфон REDMI K100 Pro Max получит 185-Гц экран …
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне K100 Pro, который будет представлен 11 августа в К…
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор HUAWEI Pura 90s Pro Max. Главный камерофон с четырехкратным зумом и телевиком на 200 МпОбзор HUAWEI Pura 90s Pro Max. Главный камерофон с четырехкратным зумом и телевиком на 200 Мп
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor