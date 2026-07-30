POCO M8 Power 5G показали на фото

Редактор профильного издания Gizmochina поделился живыми фото смартфона POCO M8 Power, который еще не был представлен официально. Отметим крупный блок основной камеры и популярную оранжевую расцветку. Производитель уже подтвердил наличие батареи ёмкостью 8000 мАч, поддержки 45-Вт проводной и 22,5 Вт обратной проводной зарядок.

Смартфону также приписывают наличие 6,9-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 с максимальной частотой 2,3 ГГц и графикой Adreno 613, ОЗУ LPDDR4X и флеш-память UFS 2.2, 50-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры.