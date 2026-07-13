Смартфон HMD Asha 305 получит 3 ГБ ОЗУ

Авторитетный инсайдер SmashX_60 опубликовал изображение и подробности о характеристиках смартфона HMD Asha 305, ориентировочная цена которого на дебютном рынке Таиланда составит эквивалент 75 долларов. Итак, аппарат оснастят 5-дюймовым экраном с разрешением 854:480 точек, Unisoc SC9832E, 28-нанометровым 4-ядерным процессором Unisoc SC9832E с тактовой частотой до 1,4 ГГц и графическим адаптером Mali-T820 MP1, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, 2-Мп селфи-камерой, 5-Мп основной камерой, черной и зеленой расцветками, корпусом с габаритами 147:71,5:10,2 мм и предустановленной операционной системой Android 14 Go, адаптированной для маломощных устройств.

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