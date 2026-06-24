Представлен смартфон Ai+ Nova 2 Neo Pro

Компания Ai+ пополнила ассортимент смартфонов моделями Nova 2 Neo 5G и Nova 2 Pro 5G, которые работают под управлением операционной системы Android 16 с прошивкой NxtQuantum OS. Базовая модель получила 6,74-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 6300, до 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тыльную камеру с 48-Мп сенсором Sony IMX582, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч и поддержку 18-Вт зарядки.

Nova 2 Pro 5G оснастили 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, однокристальной системой MediaTek Dimensity 7100, 8 ГБ оперативной памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 48 Мп и 8 Мп, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, стереодинамиками, настраиваемой светодиодной подсветкой на тыльной панели, боковым дактилоскопом, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.