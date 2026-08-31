Смартфон Xiaomi 18 Fold получит батарею на 6000 мАч

Авторитетный инсайдер Panda is Bald поделился подробностями о складном смартфоне Xiaomi 18 Fold, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной на 50 Вт, оперативной памятью LPDDR6 от китайского производителя CXMT и 7,6-дюймовым внутренним экраном. Главной особенностью грядущей новинки станет фирменная однокристальная система Xring O3, которая набирает 5,2 млн баллов в популярном бенчмарке AnTuTu. Чипсет состоит из 10-ядерного процессора на производительных ядрах и графического адаптера G2-Ultra NX. Официальный релиз Xiaomi 18 Fold ожидается уже в следующем месяце.