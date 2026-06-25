Бюджетный смартфон Vivo Y05e засветился в сети

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Vivo Y05e, который еще не был представлен официально. Сообщается о наличии экрана с разрешением 720:1600 точек и плотностью пикселей 300 dpi, 12-нанометровой однокристальной системы Unisoc T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G57, а также 4 ГБ оперативной памяти. Остальные параметры пока не раскрываются.

Напомним, что в феврале был выпущен 100-долларовый смартфон Vivo Y05 с чипом Unisoc T7225, 6,74-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+ и яркостью 1200 нит, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 15-Вт проводной быстрой зарядки, а также корпусом с габаритами 8,39 мм и массой 209 граммов.
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