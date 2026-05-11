Официально: RedMagic 11S Pro получит АКБ на 7500 мАч

Компания RedMagic раскрыла некоторые технические параметры игрового смартфона 11S Pro, который будет представлен уже 19 мая. Главной особенностью и главным изменением в сравнении с RedMagic 11 Pro станет разогнанная версия флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, получившая название Leading Version. Производительное ядро здесь разогнано с 4,61 ГГц до 4,74 ГГц. Смартфон также оснастят 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, подэкранной фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 7500 мАч и поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки.

Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37 засветились на видео …
В сети появилось видео с смартфонами Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37, которые еще не были представлены оф…
Представлены QD MiniLED-телевизоры Lumio Vision 9 …
Компания Lumio представила телевизоры серий Vision 9 (2026) и Vision 7 (2026), которые работают под управ…
Samsung Galaxy A23 больше не получит обновлений …
Компания Samsung объявила, что завершает программную поддержку смартфонов Galaxy A13, Galaxy A23 и Galaxy…
Motorola Signature Brilliant Collection оценили в 1200 фунто…
Компания Motorola объявила о выходе новой версии своего премиального смартфона Signature — Brilliant Coll…
Компактный флагман OPPO Find X9s Pro оценили в 775 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью Find X9s Pro, которая базируется на фла…
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ…
Серия Spark у Tecno включает доступные смартфоны, ориентированные на широкую аудиторию. Это сбалансирован…
Официально: OnePlus Nord CE6 получит защиту от воды…
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о среднебюджетном смартфоне Nord CE6, официальный релиз котор…
Samsung нарастила производство чипов памяти…
Контрактное подразделение Samsung, известное как Samsung Foundry, наконец вышло на удачную полосу — в это…
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor