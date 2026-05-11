Официально: RedMagic 11S Pro получит АКБ на 7500 мАч

Компания RedMagic раскрыла некоторые технические параметры игрового смартфона 11S Pro, который будет представлен уже 19 мая. Главной особенностью и главным изменением в сравнении с RedMagic 11 Pro станет разогнанная версия флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, получившая название Leading Version. Производительное ядро здесь разогнано с 4,61 ГГц до 4,74 ГГц. Смартфон также оснастят 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, подэкранной фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 7500 мАч и поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки.