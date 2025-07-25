Официально: Redmi Note 14 SE 5G готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что официальный релиз смартфона Redmi Note 14 SE 5G состоится 28 июля в Индии. Производитель подтвердил наличие AMOLED-экрана с кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2100 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 5, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7025 Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графическим ускорителем IMG BXM-8-256 и модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ ОЗУ, тройной основной камеры с главным модулем на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 оптического формата 1/1,95 дюйма и оптическая стабилизация), батареи ёмкостью 5110 мАч, стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos и двухцветной задней панели.