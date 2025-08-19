Официально: Redmi Note 15 Pro+ получит АКБ на 7000 мАч

Компания Xiaomi раскрыла подробности о характеристиках смартфона Redmi Note 15 Pro+, который будет официально представлен уже 21 августа. Итак, аппарат получит микроизогнутый 6,83-дюймовый дисплей Super Sunlight с разрешением 1,5K, глобальной яркостью 1800 нит, пиковой яркостью 3200 нит и фирменным защитным стеклом Dragon Crystal Glass, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, заявленный срок службы аккумулятора до 1600 циклов зарядки, защищенный от ударов корпус и полноценную защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K.