Официально: Samsung Galaxy F70e 5G готов к выходу

Компания Samsung объявила, что уже 9 февраля в Индии будет представлен смартфон Galaxy F70e 5G. Производитель подтвердил наличие сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеры разрешением 8 Мп, дисплея с кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 800 нит, батареи ёмкостью 6000 мАч, одной версии с задней панелью из искусственной кожи, двух обычных расцветок (Limelight Green и Spotlight Blue), защиты от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2 (аппарат набирает в бенчмарке AnTuTu около 623 тысяч баллов), а также предустановленной операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой One UI 8 и гарантированными шестью номерными обновлениями.

Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
