Официально: Samsung Galaxy M32 получит 90-Гц экран

Компания Samsung объявила о том, что смартфон Galaxy M32 будет официально представлен уже 21 июня. Также корейский гигант раскрыл некоторые характеристики грядущей новинки. Итак, аппарат получит прямоугольный блок основной камеры с четырьмя модулями, главный из которых основан на 64-Мп датчике изображения, селфи-камеру разрешением 20 Мп в каплевидном вырезе, дактилоскопический сенсор на боковой грани, 6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 800 кд/кв.м, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и предустановленную операционную систему Android 11.Предполагается, что Samsung попросит за смартфон около 200 долларов.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M32
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