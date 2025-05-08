Официально: Sony Xperia 1 VII готов к выходу

Компания Sony объявила, что официальный релиз флагманского смартфона Xperia 1 VII состоится 13 мая в Японии. Ранее аппарат был протестирован в бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и операционной системы Android 15 «из коробки». Xperia 1 VII набирает 2967 и 9017 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Смартфону также приписывают наличие тройной основной камеры с перископическим модулем, корпуса с габаритами 161,9:74,5:8,5 мм и 6,5-дюймового дисплея.

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