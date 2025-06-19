TECNO POVA 7 5G готов к выходу

Компания TECNO официально подтвердила скорый релиз смартфонов серии POVA 7 5G. Презентация пройдет в Индии, но точная дата будет объявлена позже. Предполагается, что в линейку войдут модели POVA 7 5G, POVA 7 Pro 5G, POVA 7 Pro+ 5G и POVA 7 Ultra 5G. Ранее регулятор FCC подтвердил наличие в TECNO Pova 7 5G аккумулятора ёмкостью 6000 мАч, поддержки проводной зарядки мощностью 45 Вт, корпуса высотой 165 мм, тройной тыльной камеры, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Также в базе Google Play Console появились некоторые характеристики TECNO Pova 7 Pro 5G: экран с разрешением 1224:2720 точек и плотностью пикселей 480 ppi, 4-нанометровой однокристальная система MediaTek MT6878 с максимальной частотой до 2,5 ГГц и графикой ARM Mali-G615 (1047 МГц), 12 ГБ оперативной памяти и предустановленная операционная система Android 15.