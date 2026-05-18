Официально: Vivo S60 получит защиту от воды

Компания Vivo раскрыла некоторые подробности о смартфоне Vivo S60, официальная презентация которого ожидается до конца мая. Производитель подтвердил наличие плоского дисплея с подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев со скоростью разблокировки 0,1 секунды и регистрацией отпечатка пальца за 1 секунду, аккумулятора ёмкостью 7200 мАч, поддержки 90-Вт быстрой проводной зарядки, стереодинамиков, линейного двигателя по оси X, ИК-передатчика, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, а также тройной тыльной камеры, в состав которой, по данным инсайдеров, войдет модуль с перископическим телеобъективом и сенсором Sony IMX8.