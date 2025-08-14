Официально: Vivo T4 Pro готов к выходу

Компания Vivo объявила, что уже в ближайшее время в Индии будет представлен смартфон Vivo T4 Pro. Производитель подтвердил наличие дизайна в стиле Vivo V60, синей и золотистой расцветок, а также сдвоенной тыльной камеры, один из модулей которой сможет похвастаться 3-кратным перископическим зумом.

Ранее сообщалось, что T4 Pro оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с максимальной частотой 2,8 ГГц, 50-Мп главным модулем камеры с оптической стабилизацией и 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой.
