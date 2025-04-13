Официально: Vivo X200s получит ёмкий аккумулятор

Компания Vivo опубликовала новые подробности о смартфоне Vivo X200s, официальный релиз которого ожидается 21 апреля. Итак, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 6200 мАч, корпус толщиной 7,99 мм, поддержку 90-Вт проводной быстрой зарядки и 40-Вт беспроводной зарядки. Напомним, что Vivo X200 имеет в своем оснащении батарею на 5700 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт. Что касается остальных параметров X200s, то производитель уже подтвердил наличие топовой 3-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,73 ГГц, графическим адаптером Immortalis-G925 и улучшенный модуль NPU 890 для задач ИИ, а также тройной основной камеры с объективами Zeiss.

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