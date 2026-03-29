Официально: Vivo X300s получит флагманский процессор

Компания Vivo раскрыла некоторые характеристики смартфона Vivo X300s, который будет представлен 30 марта в Китае. Итак, производитель подтвердил наличие 3-нанометрового флагманского процессора MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим ускорителем Arm G1-Ultra, фирменного чипа обработки изображений V3+, 6,78-дюймового плоского экрана с кадровой частотой до 144 Гц, батареи ёмкостью 7100 мАч, системы охлаждения Ice Pulse VC с большой испарительной камерой, системы усиления сигнала, симметричных двойных динамиков Drum Master Pro, сверхчувствительного вибромотора, тройной основной камеры с 200-Мп модулем и оптикой от компании Zeiss, а также белой, серой, зеленой и лавандовой расцветок корпуса.