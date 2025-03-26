Официально: Vivo Y300 Pro+ готов к выходу

Компания Vivo объявила, что смартфон Y300 Pro+ будет представлен в Китае уже 31 марта. Производитель подтвердил наличие крупного блока основной камеры с тремя модулями и кольцевой светодиодной вспышкой, корпуса в черной, синей и розовой расцветках, аккумулятора ёмкостью 7300 мАч, поддержки 90-Вт проводной быстрой зарядки и однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3.

Напомним, что прошлой осенью был выпущен смартфон Vivo Y300 Pro c аккумулятором на 6500 мАч, 80-Вт проводной зарядкой, платформой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 6,77-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2392:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц и сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-600) и 2 Мп.
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