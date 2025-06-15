Официально: Vivo Y400 Pro готов к выходу

Компания Vivo объявила, что официальная презентация смартфона Y400 Pro состоится в Индии 20 июня. Судя по опубликованному изображению, новинка получит изогнутый экран и сдвоенную тыльную камеру. Что до технических характеристик, устройству приписываются наличие 6,77-дюймового AMOLED-экрана с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX882, селфи-камеры разрешением 32 Мп, батареи ёмкостью 5500 мАч и поддержки 90-Вт проводной быстрой зарядки.