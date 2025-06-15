Официально: Vivo Y400 Pro готов к выходу

Компания Vivo объявила, что официальная презентация смартфона Y400 Pro состоится в Индии 20 июня. Судя по опубликованному изображению, новинка получит изогнутый экран и сдвоенную тыльную камеру. Что до технических характеристик, устройству приписываются наличие 6,77-дюймового AMOLED-экрана с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX882, селфи-камеры разрешением 32 Мп, батареи ёмкостью 5500 мАч и поддержки 90-Вт проводной быстрой зарядки.

Apple больше не будет выпускать iPhone mini…
Анонимный источник информационного издания Bloomberg сегодня сообщил плохие новости для поклонников iPhon…
Honor X6c официально представлен - с кнопкой для ИИ…
Смартфон Honor X6c сегодня был официально представлен как новейшая бюджетная модель от китайского бренда …
Стартовали российские предзаказы на CMF Phone 2 Pro …
Новейший смартфон от CMF предлагает пользователям 6,77-дюймовый гибкий AMOLED-экран с частотой обновления…
OnePlus Nord CE5 получит батарею на 7100 мАч…
Профильное издание Smartprix поделилось первыми подробностями о смартфоне OnePlus Nord CE5, который еще н…
Redmi Note 14S вышел в России …
Отечественные ритейлеры дали старт продажам смартфона Redmi Note 14S, который стоит 26, 29 и 34 тысячи ру…
iPhone 16e обошёл iPhone 16 в тестах на скорость…
Apple, похоже, переживает ещё один момент феноменального успеха, как когда-то с чипом M1, но теперь в сфе…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4…
Тестируемая новинка realme 14 5G стал первым смартфоном на базе процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, в…
Часы Huawei Watch 5 оценили в 35 тысяч рублей …
Компания Huawei выпустила в российскую продажу умные часы Watch 5, которые обойдутся от 35 тысяч рублей. …
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor