Официально: Vivo Y600 Turbo получит АКБ на 9000 мАч

Компания Vivo раскрыла дизайн и некоторые подробности о характеристиках смартфона Vivo Y600 Turbo, который будет представлен 25 мая. Производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, батареи Blue Ocean ёмкостью 9000 мАч, а также защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.

Ранее инсайдеры также сообщали о 6,83-дюймовом OLED-дисплее с разрешением 1.5K и частотой обновления до 165 Гц, оперативной памяти стандарта LPDDR5x, флеш-памяти UFS 3.1, поддержке проводной зарядки мощностью 90 Вт, фронтальной камере разрешением 16 Мп и ОС Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6.