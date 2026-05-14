Официально: Xiaomi 17 Max получит 200-Мп камеру Leica

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Xiaomi 17 Max, который будет представлен уже в этом месяце. Итак, китайский производитель подтвердил наличие топовой 3-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm, аккумуляторной батареи ёмкостью 8000 мАч, основной камеры Leica с 200-Мп главным модулем и модулем с перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и 6,9-дюймового экрана Super Pixel, как у Xiaomi 17 Pro Max, который может похвастаться ультратонкими симметричными рамками. Также на опубликованных тизерах можно отметить черную, белую и голубую расцветки корпуса (Sky Blue, White и Pixel Black).