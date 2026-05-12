Официально: Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro готовы к выходу

Компания Xiaomi объявила, что релиз новых смартфонов серии Xiaomi T состоится в Малайзии в ближайшее время. Предполагается, что речь идет о моделях Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. Первой приписывают наличие производительной однокристальной системы MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 6,59-дюймового экрана с разрешением 2756:1268 точек и кадровой частотой 120 Гц, батареи ёмкостью 6500 мАч и поддержки 65-Вт быстрой проводной зарядки. Старшая модель будет отличаться флагманским процессором MediaTek Dimensity 9500, 6,83-дюймовым дисплеем с разрешением 2772:1280 точек и частотой обновления 144 Гц, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно.