Официально: Xiaomi Pad 8 Pro получит SoC Snapdragon 8 Elite

Компания Xiaomi объявила, что планшет Pad 8 Pro будет основан на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Аппарат уже был протестирован в бенчмарке AnTuTu, где набрал 3 миллионов баллов. Производитель также подтвердил наличие 11,2-дюймового экрана и новой программной оболочки HyperOS 3. Также в ближайшее время ожидается релиз компактного планшета Xiaomi Pad Mini с флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, 8,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3K и частотой обновления 165 Гц, цельнометаллическим корпусом, системой охлаждения с жидкостной конструкцией из алюминиевого сплава на 12050 мм², батареей ёмкостью 7500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.