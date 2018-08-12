Официально: Xiaomi Pocophone F1 будет самым дешевым смартфоном на Snapdragon 845

Ранее в сети уже появлялись сообщения о том, что Xiaomi Pocophone F1 станет самым доступным смартфоном на топовой однокристальной системе Snapdragon 845. Сегодня китайский производитель официально подтвердил эти слухи, опубликовав соответствующие тизеры. В рекламе говорится также, что Xiaomi Pocophone F1 станет самым быстрым смартфоном в своем классе. Если верить источникам, аппарат выйдет в трех вариантах: 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, а также 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Цена самой доступной версии не должна превысить 420 долларов.