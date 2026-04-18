Официально: флагман Vivo X300 Ultra выйдет в мае

Компания Vivo объявила, что релиз смартфонов X300 Ultra и X300 FE состоится уже в следующем месяце. Речь идет о глобальной презентации. По предварительным данным, старшая модель получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,82-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 144 Гц, основную камеру с двумя 200-Мп и 50-Мп модулями, батарею ёмкостью 6600 мАч, поддержку 100-Вт проводной и беспроводной зарядок, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.

X300 FE будет отличаться менее производительной платформой Snapdragon 8 Gen 5, 6,31-дюймовым экраном с кадровой частотой 120 Гц, тыльной камерой с 50-Мп модулями, аккумулятором на 6500 мАч и 90-Вт зарядкой.
