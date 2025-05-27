Официально: глобальная версия Red Magic 10S Pro готова к выходу

Бренд Red Magic объявил, что международный дебют представленного вчера в Китае смартфона Red Magic 10S Pro состоится уже 5 июня. Напомним, что новинка оснащается топовым 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Edition с максимальной частотой 4,47 ГГц, 6,85-дюймовым экраном OLED с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения 144 Гц, частотой отклика на касание 960 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, 10-слойной системой охлаждения с жидким металлом 2.0, испарительной камерой на 12000 мм² и встроенным вентилятором, батареей ёмкостью 7050 мАч и поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки.