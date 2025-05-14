Официально: глобальный Realme GT 7 получит SoC Dimensity 9400e

Компания Realme объявила, что глобальная версия смартфона Realme GT 7 будет основана на новенькой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9400e, которая набирает в бенчмарке AnTuTu около 2,45 миллиона баллов. Процессор получил основное ядро X4 с высокой частотой, мощную графику и нейронный процессор, как во флагманской платформе Dimensity 9400.

Напомним, что китайская версия Realme GT 7 оснащается флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9400+ с максимальной частотой 3,73 ГГц, системой охлаждения с паровой камерой площадью 7700 мм², 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой 144 Гц и глобальной пиковой яркостью 1800 нит, ОЗУ LPDDR5X, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX896 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, стереодинамиками с сертификацией Hi-Res Audio, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой зарядки и защитой от воды и пыли IP68/IP69.
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