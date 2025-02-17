Официально: глобальную версию Xiaomi 15 представят в марте

Компания Xiaomi официально объявила, что международная презентация флагманских смартфонов серии Xiaomi 15 состоится 2 марта. Предполагается, что глобальная версия еще не представленного в Китае Xiaomi 15 Ultra дебютирует одновременно с младшими моделями. Китайский релиз этого камерофона ожидается в конце февраля.

Напомним, что представленный в Китае осенью прошлого года Xiaomi 15 получил 6,36-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением, 1,5K, кадровой частотой от 1 до 120 Гц и рамками толщиной 1,38 мм, флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, АКБ Jinshajiang ёмкостью 5400 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, тройную основную камеру, настроенную компанией Leica, с модулями разрешением 50 Мп (Light Hunter 900), 50 Мп (сверхширик на JN1) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камеру на 32 Мп, модули Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, а также защиту от воды и пыли (IP68).
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