Официально: iQOO 15R получит SoC Snapdragon 8 Gen 5

Компания iQOO объявила, что грядущий смартфон iQOO 15R будет основан на производительном 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 829. Утверждается, что в популярном бенчмарке AnTuTu аппарат набирает 3,5 миллиона баллов. Также смартфон оснастят фирменным графическим чипом Q2 Super Computing Chip, который обеспечит стабильные 144 FPS в современных играх.

Ранее сообщалось о наличии 6,59-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, 200-Мп основной камеры, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, аккумуляторе ёмкостью 7600 мАч и поддержке быстрой зарядки мощностью 100 Вт.