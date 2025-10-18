Официально: iQOO Neo 11 готов к выходу

Компания iQOO подтвердила скорый релиз смартфона iQOO Neo 11, раскрыв дизайн грядущей новинки. На тизере аппарат представлен в расцветке Facing the Wind, которая может похвастаться тыльной панелью из стекла AG Satin с шелковистой текстурой. Также подтверждено наличие матовой металлической рамки, сдвоенной основной камеры, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69 и 2K-экрана BOE Q10+.

Ранее инсайдеры сообщали о прошлогоднем флагманском процессоре й Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ультразвуковом подэкранном сканере отпечатке пальцев, аккумуляторе ёмкостью 7500 мАч, поддержке быстрой зарядки мощностью 100 Вт и ориентировочной цене в 350 долларов.