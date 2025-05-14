Официально: iQOO Pad 5 Pro получит SoC Dimensity 9400+

Компания iQOO объявила, что планшет iQOO Pad 5 Pro будет основан на 3-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G925 Immortalis MP12. Это топовое решение, которое набирает в бенчмарке AnTuTu более 2,94 миллиона баллов. Также производитель подтвердил наличие серебристой и светло-зелёной расцветок корпуса.

Ранее сообщалось, что базовую модель iQOO Pad 5 оснастят 12.1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2.8K, производительным процессором Dimensity 9300+ и поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки. Старшая модель будет отличаться 13-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3.1K и поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Официальный релиз планшетов состоится 20 мая.
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