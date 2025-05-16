Официально: iQOO Pad 5 Pro получит флагманский процессор

Бренд iQOO поделился подробностями о планшете Pad 5 Pro, официальная презентация которого состоится 20 мая. Итак, аппарат получит 3-нанометровую флагманскую платформу MediaTek Dimensity 9400+ c тактовой частотой до 3,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G925 Immortalis MP12, трёхмерную систему охлаждения на 40600 мм², батарею ёмкостью 12050 мАч и 13-дюймовый дисплей с пиковой яркостью 1200 нит, технологиями для заботы о зрении пользователей и сертификатом Rheinland Low Blue Light для уменьшения синего излучения. Также отметим наличие одинарной основной камеры со светодиодной вспышки, а также зеленой и серебристой расцветок.