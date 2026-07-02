Официально: iQOO Z11i получит аккумулятор на 6500 мАч

Компания iQOO раскрыла подробности о смартфоне iQOO Z11i, который будет представлен в ближайшее время. Итак, аппарат получит экран с кадровой частотой 120 Гц и сертификацией TÜV Rheinland по снижению уровня синего света, батарею ёмкостью 6500 мАч, сдвоенную основную камеру, а также голубую, песчаную и серую расцветки корпуса.

Напомним, что в мае был представлен iQOO Z11 5G с аккумулятором ёмкостью 9020 мАч, 6,83-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и ШИМ-диммированием с частотой 2160 Гц, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8500 и фирменным движком для оптимизации, системой жидкостного охлаждения, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочностью по военным стандартам, инфракрасным портом и модулем NFC.