Официально: iQOO Z11i получит аккумулятор на 6500 мАч

Компания iQOO раскрыла подробности о смартфоне iQOO Z11i, который будет представлен в ближайшее время. Итак, аппарат получит экран с кадровой частотой 120 Гц и сертификацией TÜV Rheinland по снижению уровня синего света, батарею ёмкостью 6500 мАч, сдвоенную основную камеру, а также голубую, песчаную и серую расцветки корпуса.

Напомним, что в мае был представлен iQOO Z11 5G с аккумулятором ёмкостью 9020 мАч, 6,83-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и ШИМ-диммированием с частотой 2160 Гц, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8500 и фирменным движком для оптимизации, системой жидкостного охлаждения, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочностью по военным стандартам, инфракрасным портом и модулем NFC.
Lenovo Legion Y70 получит продвинутое охлаждение…
Компания Lenovo продолжает раскрывать подробности об игровом смартфоне Legion Y70, официальный релиз кото…
HUAWEI представила недорогой смартфон nova Y74…
Компания HUAWEI незаметно представила на глобальном рынке смартфон nova Y74 — примерно через год после вы…
Oppo выпустила Bubble для селфи-съёмки…
Сегодня компания Oppo представила новый аксессуар для смартфонов, который упрощает съёмку селфи на основн…
Huawei Pura 90 Pro засветился на фото …
В сети появились фотографии флагманского смартфона Huawei Pura 90 Pro, который еще не был представлен офи…
Samsung Galaxy S27 Ultra получит батарею на 5800 мАч…
Samsung может перейти на кремний-углеродные аккумуляторы в следующих флагманах, включая Galaxy S27 Ultra.…
HUAWEI Mate 80 Pro оценили в 100000 рублей…
Компания HUAWEI дала старт приему российских предзаказов на флагманский смартфон Mate 80 Pro, который про…
Опубликован первый пример фото с Xiaomi 17 Max…
Компания Xiaomi опубликовала первый пример фотографии, сделанной на флагманский смартфон Xiaomi 17 Max. П…
Складной смартфон Motorola Razr 70 Ultra оценен в 1400 евро …
Компания Motorola пополнила ассортимент складных смартфонов флагманской моделью Razr 70 Ultra, которая ба…
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor