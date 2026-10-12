Официально: планшет iQOO Pad Pro 8.8 готов к выходу

Компания iQOO объявила, что в ближайшее время в Китае будет представлен планшет iQOO Pad Pro 8.8". Производитель уже подтвердил наличие 8,8-дюймового экрана, 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 840, а также фирменного игрового чипа Q3.

Напомним, что в прошлом месяце был представлен планшет iQOO Pad Ultra с 2-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 8,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2304:1440 точек, соотношением сторон 16:10, временем отклика менее 1 мс, точностью цветопередачи ΔE < 1, глобальной яркостью 1600 нит, локальной пиковой яркостью 4500 нит, контрастностью 8000000:1, кадровой частотой 165 Гц и частотой сенсорного опроса 5000 Гц, четырёхканальной ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, игровым чипом iQOO Q4, системой охлаждения Ice Dome с вентилятором, физическим гироскопом с частотой опроса до 500 Гц, двумя линейными вибромоторами по оси X, фирменным игровым комплектом с двусторонним магнитным креплением, кремний-углеродной батареей ёмкостью 9020 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки, цельнометаллическим корпусом толщиной 5,74 мм и массой 298 граммов, основной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, а также симметричными сверхлинейными стереодинамиками.