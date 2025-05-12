Официально: планшеты iQOO Pad 5 готовы к выходу

Компания iQOO объявила, что планшеты серии iQOO Pad 5 будут представлены до конца мая. Также производитель подтвердил наличие крупных экранов и производительности уровня ПК. Ранее авторитетный информатор Digital Chat Station сообщал, что iQOO выпустит две модели. Старшую оснастят 13-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3.1K, топовым 3-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9400+ и поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки. Базовой модели достанется 12.1-дюймовый LCD-экран с разрешением 2.8K, 4-нанометровая однокристальная система Dimensity 9300+ и поддержка быстрой зарядки мощностью 44 Вт.