Официально: трехлетний Xiaomi Mi 8 получит MIUI 12.5

Компания Xiaomi объявила о том, что флагманский в прошлом смартфон Xiaomi Mi 8 получит фирменную оболочку MIUI 12.5, которая уже доступна для большинства моделей китайского производителя. Отмечается, что прошивка уже тестируется, а выход стабильной версии ожидается в ближайшие месяц-два.

Напомним, что выпущенный три года назад Xiaomi Mi 8 характеризуется корпусом из стекла и металла, 6,21-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, платформой Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, сдвоенной 12-Мп камерой, аккумулятором на 3500 мАч и поддержкой беспроводной зарядки.