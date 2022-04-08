Официально выпущен ультрабук Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+ 2022 года

Сегодня был официально анонсирован в Малайзии ультрабук Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+. Дизайн ультрабука может показаться знакомым, поскольку этот ноутбук был выпущен в Китае в марте 2022 года под названием Lenovo ThinkBook 14+. Однако глобальный вариант Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+ имеет больше возможностей настройки по сравнению с вариантом для Китая.

По сравнению с двумя вариантами, доступными для Китая, Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+ можно настроить с 6 вариантами ЦП Intel 12-го поколения, а именно Core i5-1235U (15 Вт), i5-1240P (28 Вт), i5-12500H (45 Вт). ), i7-1255U (15 Вт), i7-1260P (28 Вт) и i7-12700H (45 Вт).

Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+ оснащен новейшей оперативной памятью LDDR5 (варианты 8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ) и дополнительной поддержкой WiFi 6E, чтобы ваш рабочий процесс был плавным и быстрым. Ультрабук также можно оснастить встроенной видеокартой RTX 2050.

Что касается экрана, Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+ оснащен 14-дюймовым IPS дисплеем с соотношением сторон 16:10, до 400 нит, 90 Гц, 100% sRGB, 2,8K (2880 × 1800 ). Также он имеет веб-камеру с разрешением 1080p для более качественных видеозвонков.

Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+ оснащен аккумулятором емкостью 47 Втч и 62 Втч на выбор покупателей. Ноутбук поддерживает быструю зарядку USB-C до 100 Вт и поставляется с предустановленной Windows 11 Home. Последнее, но не менее важное, это сборка. Lenovo утверждает, что ультрабук легко переносить, поскольку его вес составляет всего 1,50 кг, а толщина — 15,9 мм. Несмотря на относительно тонкий и легкий корпус, Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+ предлагает широкий выбор портов, в том числе один порт USB-C Thunderbolt™ 4, один порт USB-C 3.2 Gen 2, два порта USB-A 3.2 Gen 1, один порт USB 2.0, один порт HDMI 2.0, один порт RJ45, устройство чтения карт Micro SD и разъем для наушников 3,5 мм.