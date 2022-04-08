Официально выпущен ультрабук Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+ 2022 года

Сегодня был официально анонсирован в Малайзии ультрабук Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+. Дизайн ультрабука может показаться знакомым, поскольку этот ноутбук был выпущен в Китае в марте 2022 года под названием Lenovo ThinkBook 14+. Однако глобальный вариант Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+ имеет больше возможностей настройки по сравнению с вариантом для Китая.

По сравнению с двумя вариантами, доступными для Китая, Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+ можно настроить с 6 вариантами ЦП Intel 12-го поколения, а именно Core i5-1235U (15 Вт), i5-1240P (28 Вт), i5-12500H (45 Вт). ), i7-1255U (15 Вт), i7-1260P (28 Вт) и i7-12700H (45 Вт).

Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+ оснащен новейшей оперативной памятью LDDR5 (варианты 8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ) и дополнительной поддержкой WiFi 6E, чтобы ваш рабочий процесс был плавным и быстрым. Ультрабук также можно оснастить встроенной видеокартой RTX 2050.

Что касается экрана, Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+ оснащен 14-дюймовым IPS дисплеем с соотношением сторон 16:10, до 400 нит, 90 Гц, 100% sRGB, 2,8K (2880 × 1800 ). Также он имеет веб-камеру с разрешением 1080p для более качественных видеозвонков.

Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+ оснащен аккумулятором емкостью 47 Втч и 62 Втч на выбор покупателей. Ноутбук поддерживает быструю зарядку USB-C до 100 Вт и поставляется с предустановленной Windows 11 Home. Последнее, но не менее важное, это сборка. Lenovo утверждает, что ультрабук легко переносить, поскольку его вес составляет всего 1,50 кг, а толщина — 15,9 мм. Несмотря на относительно тонкий и легкий корпус, Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+ предлагает широкий выбор портов, в том числе один порт USB-C Thunderbolt™ 4, один порт USB-C 3.2 Gen 2, два порта USB-A 3.2 Gen 1, один порт USB 2.0, один порт HDMI 2.0, один порт RJ45, устройство чтения карт Micro SD и разъем для наушников 3,5 мм.

Представлены ноутбуки MSI Prestige на чипах Intel Alder Lake…
Представлены ноутбуки MSI Prestige на чипах Intel Alder LakeКомпания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделями Prestige 14, Prestige 14 Evo и Prestige 15, которые…
COLORFUL выпустил игровой ноутбук X15 XS с графикой GeForce …
COLORFUL выпустил игровой ноутбук X15 XS с графикой GeForce Colorful Technology Company Limited, профессиональный производитель видеокарт, материнских плат, универса…
Acer представила новый Swift 5 — мощный ультрапортативный но…
Acer представила новый Swift 5 — мощный ультрапортативный ноСегодня компания Acer обновила свою популярную линейку ноутбуков Swift новыми моделями Swift 5 и Swift 3.…
Apple готовит более доступные варианты MacBook…
Apple готовит более доступные варианты MacBookКогда прошлой осенью Apple обновила линейку MacBook Pro, она оставила модель начального уровня в покое. С…
Выпущен новый ноутбук Dell G15 5520…
Выпущен новый ноутбук Dell G15 5520Dell выпустила G15 5520, обновленную версию 5510. G15 5520 поставляется с выбором между двумя процессорам…
Представлен игровой ноутбук от Gigabyte…
Представлен игровой ноутбук от GigabyteВедущий мировой компьютерный бренд GIGABYTE выпустил новое поколение профессиональных игровых ноутбуков A…
Поставки ноутбуков в 2022 году достигнут 238 миллионов едини…
Поставки ноутбуков в 2022 году достигнут 238 миллионов единиСогласно исследованиям TrendForce, из-за пандемии поставки ноутбуков достигли рекордного уровня в 240 мил…
Ноутбуки MSI CreatorPro M получили профессиональную графику …
Ноутбуки MSI CreatorPro M получили профессиональную графику Компания MSI пополнила ассортимент профессиональных ноутбуков моделями CreatorPro M17, CreatorPro M16 и C…
Обзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчестваОбзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчества
Как продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходуКак продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходу
Обзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебыОбзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебы
Обзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работыОбзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работы
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor