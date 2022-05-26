Ограничения цепочки поставок не повлияют на Apple AirPods Pro 2

Один из аналитиков Apple, говорит, что будущие AirPods Pro 2 от Apple будут выпущены точно по графику и на них не повлияют ограничения цепочки поставок, с которыми сейчас сталкивается китайское производство.

В основном это связано с тем, что Apple перенесла часть своего производства во Вьетнам, где ситуация с COVID-19 сильно отличается от китайской. Это, в свою очередь, означает, что наушники будут представлена ​​где-то во второй половине этого года, и примерно в это же время начнется массовое производство. В дополнение к этому отчету считается, что AirPods Pro 2 сохранит порт Lightning для зарядки, а замена USB-C произойдет в следующих поколениях. Вполне вероятно, что Apple сначала представит свой предполагаемый iPhone 15 с разъемом USB-C, а затем последуют аксессуары.