Огромный Honor Note 10 засветился на первых фотографиях

Профильное издание Techtastic поделилось первыми живыми фотографиями смартфона Honor Note 10, который еще не был представлен официально. На снимках грядущую новинку сравнивают с портативной консолью Nintendo Switch, диагональ дисплея которой составляет 6,2 дюйма. Honor Note 10 получит 6,9-экран, который за счет узких рамок имеет схожие размеры. Что жо остальных характеристик, то здесь смартфону прочат фирменную платформу Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 8000 мАч, а также операционную систему Android 8 с EMUI 8.1.