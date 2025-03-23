Огромную камеру Vivo X200 Ultra показали на фото

В сети появились фотографии системы основной камеры флагманского смартфона Vivo X200 Ultra, который еще не был представлен официально. Судя по сравнительному фото, главный модуль Vivo X200 Ultra будет гораздо крупнее модуля X100 Ultra, в котором используется датчик изображения оптического формата 1/1,4 дюйма. По данным источника, в новинке используется новая, более сложная оптическая система. Ранее сообщалось, что Vivo X200 Ultra оснастят двумя главными модулями на 50-Мп сенсорах оптического формата 1/1,3 дюйма. Один с фокусным расстоянием 14 мм, а второй – 35 мм.