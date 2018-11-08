One UI совершенно новая оболочка для Android

Южнокорейский гиганта электроники анонсировал капитальный ремонт интерфейса Android, просто получившего название One UI. Она придёт на смену Samsung Experience, который когда-то заменил TouchWiz. Новая оболочка будет продвигать идеи минималистичности в дизайне.

Фактически, разбивая дисплей на две половины, пользовательский интерфейс Samsung устанавливает интерактивные элементы управления в нижней части экрана, чтобы они были ближе к вашему большому пальцу, с областью просмотра сверху, которая отображает окно поиска или большой текст заголовка. One UI от Samsung считается «более естественным и удобным для одноручного использования», особенно для больших телефонов, таких как Galaxy Note 9 . Как и следовало ожидать, такой подход «с двумя половинами» также делает One UI от Samsung идеальным для складных смартфонов. Новый интерфейс появится в смартфонах Samsung в следующем году. Вероятнее всего, первым его получит Galaxy S10