OnePlus 10T выпустили в издании Marvel Edition

Вы удивитесь, но многие пользователи просто обожают уникальные версии различных смартфонов, даже если речь идёт не о моделях с какими-то драгоценными камнями на корпусе. На самом деле достаточно выпусить необычное издание гаджета, чтобы пользователи со всего мира покупали устройство даже активнее, чем обычную версию, хотя в техническом плане они, скорее всего, будут идентичными. Например, сегодня официально представлена версия смартфона OnePlus 10T Marvel Edition — это совершенно обычный OnePlus 10T, только приуроченный к кинофраншизе, о которой, вероятно, вы и так знаете. Соответственно, фанаты будут в восторге от возможности приобрести уникальное в своём роде устройство, тогда как производитель прикладывает к этому вопросу минимум усилий.

Например, OnePlus 10T Marvel Edition от обычного смартфона отличается исключительно коробкой, в которой поставляется смартфон, фирменным чехлом с изображением из киновселенной, а также парой аксессуаров. Если не учитывать аксессуары, пользователь легко может купить чехол на сторонних платформах с такой же картинкой или просто в тематике киновселенной, после чего с удовольствием смотреть на свой гаджет и получать от него море удовольствия. Но если вы действительно гурман и вам важно иметь необычное издание того или иного смартфона, то OnePlus 10T Marvel Edition является отличным экземпляром в коллекцию, потому что стоит такое счастье относительно недорого, а эмоций приносит невероятно много.
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