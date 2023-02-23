OnePlus 11 Concept показали на рендере целиком

В сеть утекло новое изображение смартфона OnePlus 11 Concept, которое демонстрирует его целиком. По данным источника, синяя светодиодная подсветка на тыльной панели является еще и трубкой, по которой течет охлаждающая жидкость системы охлаждения. Также можно заметить дополнительный, перископный, модуль в блоке основной камеры.

Предполагается, что остальные характеристики грядущая новинка унаследует от OnePlus 11, который оснащается топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E6 с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая система стабилизации), 32 Мп (датчик Sony IMX709 и оптический зум) и 48 Мп (сверхширик на базе сенсора Sony IMX581), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, стереодинамиками и «бионическим» вибромотором.