OnePlus 11 Concept получил жидкостную систему охлаждения

Компания OnePlus представила смартфон OnePlus 11 Concept, который призван продемонстрировать технологические возможности производителя. В магазинах это устройство не появится. Главной особенностью новинки является технология Active CryoFlux, представляющая собой систему жидкостного охлаждения с замкнутым контуром. Она может похвастаться миниатюрной пьезоэлектрической помпой с площадью 0,2 см2. Утверждается, что она снижает температуру на 2,1 градуса, если сравнивать её с обычной системой охлаждения. Это дает прирост FPS в играх в 3-4 к/с. Найдет ли своей применение Active CryoFlux в серийных устройствах OnePlus, пока не сообщается.