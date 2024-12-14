OnePlus 11 обновили до Android 15

Компания OnePlus начала распространение стабильной версии фирменной прошивки OxygenOS 15 на базе операционной системы Android 15 для глобального OnePlus 11. Апдейт уже доступен для индийских пользователей, а в ближайшие недели выйдет в Европе и Северной Америке.

Напомним, что выпущенный почти два года назад OnePlus 15 оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X, 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E6 с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая система стабилизации), 32 Мп (датчик Sony IMX709 и оптический зум) и 48 Мп (сверхширик на базе сенсора Sony IMX581), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, стереодинамиками и «бионическим» вибромотором.