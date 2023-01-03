OnePlus 11 показали на живых фотографиях

Вероятно, если вы следите за новостями из мира высоких технологий, то давно заметили, что крупные производители смартфонов не могут сохранить свои новинки в секрете — буквально любой флагман или даже представитель среднего класса сливается в сеть задолго до официальной презентации. Именно это и случилось с OnePlus 11, который задолго до презентации попал в сеть — мы уже знаем все его характеристики, дизайн и даже ключевые особенности устройства. Однако сегодня инсайдеры поделились с нами ещё одной классной новостью — они буквально слили живые фотографии устройства со стенда, на котором, видимо, планируется проводить живую презентацию устройства для всех посетителей грядущего мероприятия. И хотя сама новость приятная, дизайн устройства нам очень не понравился.

Начать стоит с того, что корпус у OnePlus 11 глянцевый и выглядит достаточно неприятно, потому что пластик буквально блестит. Это значит, что устройство будет выскальзывать из рук, будет покрываться отпечатками пальцев и прочим мусором, а любая царапина на такой поверхности будет выглядеть очень заметной и сразу бросится в глаза. Безусловно, вы можете носить устройство в чехле, но нам кажется странным, что производитель выпускает в 2023 году смартфон, которым нельзя пользоваться без дополнительного аксессуара. Тем более, что это не представитель среднего класса или бюджетник, а настоящий флагман с внушительной стоимость. Видимо, дизайнеры уже не знают, как поразить аудиторию.
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