OnePlus 11 попал на рендеры

Вероятно, если вы следите за рынком смартфонов, то замечали, что иногда инсайдерам удаётся сливать в сеть предельно качественные рендеры новых смартфонов задолго до их релиза, хотя это, теоретически, должно быть просто невозможно, ведь разрабатываются флагманы и не только в строжайшей секретности. Вот, например, сегодня в сеть слили очередной рендер OnePlus 11, на котором устройство видно под очень выгодным углом, да ещё и в двух цветах — как такое могло произойти? Инсайдеры считают, что производитель сам сливает в сеть рендеры своих смартфонов и тем самым поднимает шумиху вокруг устройства, которое без инсайдов и сливов давно все забыли бы. Вероятно, сейчас именно это и происходит, но это лишь предположение специалистов.

При этом можно смело сказать, что OnePlus 11 выглядит достаточно привлекательно и стильно — у него на тыльной стороне расположена система камер, она выглядит достаточно привлекательно, чтобы вы могли пользоваться чехлом и не переживать о царапинах. При этом ребристая кнопка блокировки смотрится очень приятно, но ничего больше сказать о новинке нельзя. Это достаточно стильный смартфон, но стоит сказать, что сейчас придумать нечто уникальное в плане дизайна смартфона тяжело, ведь у него на фронтальной панели помимо дисплея нет ничего, а на тыльной стороне разместить что-то высококлассное невозможно. Будем ждать больше информации относительно характеристик OnePlus 11, но пока что устройство выглядит достаточно интересно.